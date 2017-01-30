بحث
Azərbaycanca | Русский | Français | English| Հայերեն
الأخبار الأخيرة
زوم
تسجيل 749 طائفة دينية في أذربيجان خلال 2016
18:56 27 يناير
هولاند: ترامب يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي
17:48 27 يناير
المصادقة على خطة الإجراءات المتعلقة بالذكرى السنوية الـ25 لمأساة خوجالي
15:52 27 يناير
الرئيس المشارك الفرنسي: "الهدف الرئيسي هو استعادة الثقة والحوار بين الطرفين"
13:52 27 يناير
روسيا ترى أن التعاون مع تركيا وإيران حول سوريا بناء وطويل الأمد
13:18 27 يناير
ارجاء المحادثات حول النزاع السوري المقررة في جنيف
13:00 27 يناير
الخارجية الروسية تعلق على اجتماع لافروف مع محمدياروف ونالبانديان
12:54 27 يناير
الهدنة مخروقة 15 مرة خلال اليوم
11:04 27 يناير
اللجنة الدولية: عودة جثة جنكيز قربانوف في دائرة الضوء
21:44 26 يناير
القضاء البلاروسي يرفض طعن لابشين
18:04 26 يناير
استقبال طلبات الحج للموسم الجاري
15:34 26 يناير
قتل إمرأة أذربيجانية مع طفليها في سوريا
15:09 26 يناير
سفير المغرب لدى أذربيجان يزور الشركة القابضة "أبا"
14:43 26 يناير
خسائر أرمينيا البشرية تجاوزت 10 أشخاص خلال الشهر الجاري
12:40 26 يناير
مادلين أولبرايت تعتزم تسجيل نفسها "مسلمة" تضامنًا مع المهاجرين المسلمين
10:50 26 يناير
الهدنة مخروقة 14 مرة
10:28 26 يناير
المحكمة تصدر الحكم في قضية محاولة تغيير النظام الدستوري للحكومة
17:41 25 يناير
إعدام عضو الاسرة الحاكمة في الكويت
16:55 25 يناير
المبعوث الخاص للرئيس الروسي : "اقتربنا من توقيع الاتفاقية بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين"
16:18 25 يناير
عمان تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأردن واذربيجان لاحقا
12:44 25 يناير
بدء أعمال اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوين في باكو
10:30 25 يناير
الهدنة مخروقة 7مرات
10:19 25 يناير
الرئيس علييف يصدر مرسوما جمهوريا نحو الذكرى ال25 لمجزرة خوجالي
19:06 24 يناير
اجتماع محمدياروف ولافروف في موسكو
19:02 24 يناير
الانتاج العسكري ارتفع بنسبة 1.8% عن عام 2015
18:51 24 يناير
مولدوفا تكرم أذربيجانيا بالوسام الوطني لشجاعته في معارك ترانسنيستريا
16:13 24 يناير
جاويش أوغلو يبحث مع لافروف محادثات "أستانة" حول سوريا
14:06 24 يناير
رئيس سابق للمخابرات العسكرية التركية: "دعم روسيا والولايات المتحدة سيمهد الطريق لدخول تركيا إلى آلباب"
14:00 24 يناير
برلمان جيبوتي يتبنى قرارا يعترف بالإبادة الجماعية في خوجالي
12:19 24 يناير
اختتما عملية المراقبة في خط المواجة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
12:18 24 يناير
وزير الخارجية يزور موسكو
11:24 24 يناير
وزير الدفاع: "ينبغي اتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بإعادة أشلاء شهيدنا"
10:52 24 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 30 مرة خلال اليوم
10:18 24 يناير
عقد منتدى دول مجلس التعاون الخليجي في باكو
18:04 23 يناير
الرئيس علييف: "استقلال أرمينيا شكلي فقط"
17:52 23 يناير
رئيس أذربيجان: "معارك أبريل أظهرت من هو صاحب الجيش لايقهر"
17:33 23 يناير
الرئيس علييف: "أذربيجان لا تحتاج إلى أية مساعدة مالية"
17:17 23 يناير
لجنة حقوق الإنسان توجه بيانا إلى المنظمات الدولية في اتصال مع إعادة جثة مجند أذربيجاني
17:03 23 يناير
الرئيس علييف: "قره باغ لن تكون مستقلة أبدا"
15:44 23 يناير
الرئيس إلهام علييف: " أن بناء الجيش هو سياسة الدولة في أذربيجان "
14:43 23 يناير
السفير: "أذربيجان اقترحت مساعدة لطهران في اتصال مع حادث انهيار المبنى"
13:44 23 يناير
بدء محادثات السلام السورية في أستانة
13:07 23 يناير
عملية المراقبة في خط التماس
11:33 23 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 36 مرة خلال اليوم
11:28 23 يناير
زيادة الحد الأدنى الشهري للإجور في أذربيجان
13:37 21 يناير
الرئيس علييف يعزي نظيره الإيراني
12:48 21 يناير
مقتل 16 مراهقاً مجرياً في حادث حافلة شمال إيطاليا
12:04 21 يناير
عشرات الضحايا بانفجار قنبلة في سوق باكستاني
10:38 21 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 39 مرة خلال اليوم
10:34 21 يناير
النيابة العامة الأذربيجانية: "غورباجوف تهرب من التحقيق"
13:59 20 يناير
دقيقة صمت على أرواح شهداء 20 يناير
12:00 20 يناير
نائب وزير الخارجية: "نشكل الوفد للتفاوض مع وفد الاتحاد الأوروبي "
11:36 20 يناير
عقد اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوين
11:16 20 يناير
الرئيس الأذربيجاني يحيي ذكرى الشهداء الخالدة
10:26 20 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 42 مرة خلال اليوم
10:23 20 يناير
أذربيجان تحيي الذكرى الـ 27 لمأساة 20 يناير
00:01 20 يناير
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترد على طلب أمينة المظالم الأذربيجانية نحو إعادة جثة المجند الأذربيجاني
16:06 19 يناير
الأسد: "نأمل أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة صادقة"
15:48 19 يناير
باكو تتفاوض مع موسكو حول توريد أسلحة جديدة
15:39 19 يناير
أذربيجان تدعم دائما نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة مستقلة
13:36 19 يناير
جميع الأخبار
الأخبار الخمسة الأكثر قراءة
عمان تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأردن واذربيجان لاحقا
12:44 25 يناير
الهدنة مخروقة 7مرات
10:19 25 يناير
المحكمة تصدر الحكم في قضية محاولة تغيير النظام الدستوري للحكومة
17:41 25 يناير
بدء أعمال اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوين في باكو
10:30 25 يناير
قتل إمرأة أذربيجانية مع طفليها في سوريا
15:09 26 يناير

فلاش

السياسة

المصادقة على خطة الإجراءات المتعلقة بالذكرى السنوية الـ25 لمأساة خوجالي
المصادقة على خطة الإجراءات المتعلقة بالذكرى السنوية الـ25 لمأساة خوجالي
15:52

الآراء

تعليق اليوم على نشرة الأخبار الرئيسية 15 سبتمبر - فيديو
تعليق اليوم على نشرة الأخبار الرئيسية 15 سبتمبر - فيديو
21:06

المجتمع

تسجيل 749 طائفة دينية في أذربيجان خلال 2016
تسجيل 749 طائفة دينية في أذربيجان خلال 2016
18:56

العالم

هولاند: ترامب يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي
هولاند: ترامب يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي
17:48

الاقتصاد

عمان تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأردن واذربيجان لاحقا
عمان تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأردن واذربيجان لاحقا
12:44
Unibankdan fantastik Yeni il hədiyyələri

فيديو

صور

  • سفير المغرب لدى أذربيجان يزور الشركة القابضة
    سفير المغرب لدى أذربيجان يزور الشركة القابضة "أبا"...
  • بدء أعمال اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوين في باكو
    بدء أعمال اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوي...
+2
سعر الصرف
FOREX
/ 30 يناير, 2017
USD
 
EUR
 
RR
 

© جميع الحقوق محفوظة دون الصور إلا ما هو حامل علامة أ ب أ منها وللإستفادة من المعلومات يتحتم الإستناد إلــى وكالة الصحافة الأذرية (أ ب أ) وبالارتباط التشعبي. تصميم أ ب أ.

تصميم الموقع : Rahimoff Studio