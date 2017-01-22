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الأخبار الأخيرة
زوم
زيادة الحد الأدنى الشهري للإجور في أذربيجان
13:37 21 يناير
الرئيس علييف يعزي نظيره الإيراني
12:48 21 يناير
مقتل 16 مراهقاً مجرياً في حادث حافلة شمال إيطاليا
12:04 21 يناير
عشرات الضحايا بانفجار قنبلة في سوق باكستاني
10:38 21 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 39 مرة خلال اليوم
10:34 21 يناير
النيابة العامة الأذربيجانية: "غورباجوف تهرب من التحقيق"
13:59 20 يناير
دقيقة صمت على أرواح شهداء 20 يناير
12:00 20 يناير
نائب وزير الخارجية: "نشكل الوفد للتفاوض مع وفد الاتحاد الأوروبي "
11:36 20 يناير
عقد اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوين
11:16 20 يناير
الرئيس الأذربيجاني يحيي ذكرى الشهداء الخالدة
10:26 20 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 42 مرة خلال اليوم
10:23 20 يناير
أذربيجان تحيي الذكرى الـ 27 لمأساة 20 يناير
00:01 20 يناير
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترد على طلب أمينة المظالم الأذربيجانية نحو إعادة جثة المجند الأذربيجاني
16:06 19 يناير
الأسد: "نأمل أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة صادقة"
15:48 19 يناير
باكو تتفاوض مع موسكو حول توريد أسلحة جديدة
15:39 19 يناير
أذربيجان تدعم دائما نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة مستقلة
13:36 19 يناير
مقتل 30 رجال الاطفاء في حريق يتسبب بانهيار برج في طهران - تحديث الخبر
13:18 19 يناير
نائبة رئيس البرلمان: "لدى روسيا إمكانيات ضخمة للتأثير على قضية قره باغ الجبلية"
13:14 19 يناير
عدد السياح القطريين القادمين إلى أذربيجان يرتفي 5.5 أضعاف خلال العام الماضي
12:31 19 يناير
ثياب شهداء 20 يناير ملطخة بالدماء محتفظة حتى الآن
11:31 19 يناير
الهدنة مخروقة 40 مرة
10:59 19 يناير
رئيس أذربيجان يجتمع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاق
18:55 18 يناير
غوتيريش يتعهد بإصلاح الامم المتحدة وزيادة جهود دبلوماسية
17:28 18 يناير
عاجل: مقتل 80 شخصا على الأقل في انفجار سيارة ملغومة بمالي - تحديث الخبر
16:21 18 يناير
رئيس منظمة الأمن والتعاون: "هدفنا الرئيسي هو تقديم المساعدة لحل النزاعات"
16:08 18 يناير
رئيس أذربيجان يلتقي مع الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو
13:46 18 يناير
وزارة التربية تنشر بيانا نحو جامعة "القوقاز"
13:30 18 يناير
رئيس أذربيجان يجتمع مع وزير الطاقة السعودي في دافوس
13:13 18 يناير
رئيس منظمة الأمن والتعاون:" روسيا يمكنها أن تلعب دورا حاسما في حل الأزمات في منطقة منظمة الأمن والتعاون"
13:08 18 يناير
روحاني: ايران اثبتت صدقها و"لامعنى" للمفاوضات مجددا مع امريكا
12:58 18 يناير
الهدنة مخروقة 47 مرة
12:45 18 يناير
وزير الخارجية: روسيا إذا تعاملت مع مسألة تسوية صراع قره باغ الجبلية بجدية فتنسحب القوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة - حصري
19:08 17 يناير
رئيس الوزراء السوري يوقع في طهران 5 اتفاقيات تعاون مشترك
17:54 17 يناير
الإيسيسكو تدين قيام القوات المسلحة الأرمينية بخرق وقف اطلاق النار في اقليم قره باغ الجبلية
17:20 17 يناير
لافروف: "لا يوجد إجماع داخل منظمة الأمن والتعاون بشأن تحقيق الحوادث في قره باغ الجبلية" - تحديث الخبر
17:03 17 يناير
رئيس جهاز أمن الدولة يلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث إعادة جثة مجند أذربيجاني
17:02 17 يناير
اختبار قدرة قتالية لطواقم الهاون للجيش الأذربيجاني
14:54 17 يناير
الراغبون في القدوم للحج أكثر من مرة سيدفعون رسوما اضافية
14:07 17 يناير
لافروف: لولا تدخلنا لسقطت دمشق خلال أسبوعين
13:52 17 يناير
لافروف يعلق على اعتقال بلوغر زار قره باغ الجبلية بشكل غير قانوني
13:23 17 يناير
منفذ هجوم النادي الليلي بإسطنبول ينتمي الى داعش
12:27 17 يناير
10 آلاف متطوع سيشاركون في ألعاب التضامن الإسلامي
11:50 17 يناير
مالينا مارد: محادثات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ستبدأ في غضون أسابيع قليلة
11:24 17 يناير
أرمن يقصفون مواقع الجيش الأذربيجاني بقذائف اللهب
11:10 17 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 44 مرة خلال اليوم
11:09 17 يناير
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
10:14 17 يناير
سحب الجنسية الأذربيجانية من 58 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية خارج أذربيجان
18:19 16 يناير
بدء اعتماد اعلاميين لتغطية دورة ألعاب التضامن الإسلامي
17:45 16 يناير
الناتو قلق من تصريحات ترامب
16:25 16 يناير
مركز نيظامي كنجوي الدولي يكرم السيسي لجهوده في مكافحة الإرهاب
12:18 16 يناير
مصرع 37 شخصا إثر سقوط طائرة شحن تركية في قرغيزستان
11:25 16 يناير
زاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا غصبا عنهم
11:21 16 يناير
ترامب ينتقد تدخل روسيا في سوريا
11:13 16 يناير
وزارة الدفاع: وجهنا نيارن جوابية على مواقع العدو
11:12 16 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 42 مرة خلال اليوم
10:07 16 يناير
واشنطن: لم نتلق الدعوة للمشاركة في مفاوضات أستانا
12:52 14 يناير
الهدنة مخروقة 38 مرة خلال اليوم
11:12 14 يناير
أعضاء منصة السلام بين أرمينيا وأذربيجان ينشرون بيانا
17:58 13 يناير
وزارة الدفاع: "أرمن يلقون عبوة ناسفة باتجاه خط المواجهة بين الجيشين"
16:11 13 يناير
الهام علييف: "نجاح أذربيجان في الوقت الحاضر يعود إلى جهودها المبذولة منذ السنوات القليلة الماضية"
13:06 13 يناير
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