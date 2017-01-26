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الأخبار الأخيرة
زوم
خسائر أرمينيا البشرية تجاوزت 10 أشخاص خلال الشهر الجاري
12:40 26 يناير
مادلين أولبرايت تعتزم تسجيل نفسها "مسلمة" تضامنًا مع المهاجرين المسلمين
10:50 26 يناير
الهدنة مخروقة 14 مرة
10:28 26 يناير
المحكمة تصدر الحكم في قضية محاولة تغيير النظام الدستوري للحكومة
17:41 25 يناير
إعدام عضو الاسرة الحاكمة في الكويت
16:55 25 يناير
المبعوث الخاص للرئيس الروسي : "اقتربنا من توقيع الاتفاقية بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين"
16:18 25 يناير
عمان تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين الأردن واذربيجان لاحقا
12:44 25 يناير
بدء أعمال اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوين في باكو
10:30 25 يناير
الهدنة مخروقة 7مرات
10:19 25 يناير
الرئيس علييف يصدر مرسوما جمهوريا نحو الذكرى ال25 لمجزرة خوجالي
19:06 24 يناير
اجتماع محمدياروف ولافروف في موسكو
19:02 24 يناير
الانتاج العسكري ارتفع بنسبة 1.8% عن عام 2015
18:51 24 يناير
مولدوفا تكرم أذربيجانيا بالوسام الوطني لشجاعته في معارك ترانسنيستريا
16:13 24 يناير
جاويش أوغلو يبحث مع لافروف محادثات "أستانة" حول سوريا
14:06 24 يناير
رئيس سابق للمخابرات العسكرية التركية: "دعم روسيا والولايات المتحدة سيمهد الطريق لدخول تركيا إلى آلباب"
14:00 24 يناير
برلمان جيبوتي يتبنى قرارا يعترف بالإبادة الجماعية في خوجالي
12:19 24 يناير
اختتما عملية المراقبة في خط المواجة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
12:18 24 يناير
وزير الخارجية يزور موسكو
11:24 24 يناير
وزير الدفاع: "ينبغي اتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بإعادة أشلاء شهيدنا"
10:52 24 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 30 مرة خلال اليوم
10:18 24 يناير
عقد منتدى دول مجلس التعاون الخليجي في باكو
18:04 23 يناير
الرئيس علييف: "استقلال أرمينيا شكلي فقط"
17:52 23 يناير
رئيس أذربيجان: "معارك أبريل أظهرت من هو صاحب الجيش لايقهر"
17:33 23 يناير
الرئيس علييف: "أذربيجان لا تحتاج إلى أية مساعدة مالية"
17:17 23 يناير
لجنة حقوق الإنسان توجه بيانا إلى المنظمات الدولية في اتصال مع إعادة جثة مجند أذربيجاني
17:03 23 يناير
الرئيس علييف: "قره باغ لن تكون مستقلة أبدا"
15:44 23 يناير
الرئيس إلهام علييف: " أن بناء الجيش هو سياسة الدولة في أذربيجان "
14:43 23 يناير
السفير: "أذربيجان اقترحت مساعدة لطهران في اتصال مع حادث انهيار المبنى"
13:44 23 يناير
بدء محادثات السلام السورية في أستانة
13:07 23 يناير
عملية المراقبة في خط التماس
11:33 23 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 36 مرة خلال اليوم
11:28 23 يناير
زيادة الحد الأدنى الشهري للإجور في أذربيجان
13:37 21 يناير
الرئيس علييف يعزي نظيره الإيراني
12:48 21 يناير
مقتل 16 مراهقاً مجرياً في حادث حافلة شمال إيطاليا
12:04 21 يناير
عشرات الضحايا بانفجار قنبلة في سوق باكستاني
10:38 21 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 39 مرة خلال اليوم
10:34 21 يناير
النيابة العامة الأذربيجانية: "غورباجوف تهرب من التحقيق"
13:59 20 يناير
دقيقة صمت على أرواح شهداء 20 يناير
12:00 20 يناير
نائب وزير الخارجية: "نشكل الوفد للتفاوض مع وفد الاتحاد الأوروبي "
11:36 20 يناير
عقد اجتماع فريق العمل المعني بالوضع القانوني لبحر قزوين
11:16 20 يناير
الرئيس الأذربيجاني يحيي ذكرى الشهداء الخالدة
10:26 20 يناير
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 42 مرة خلال اليوم
10:23 20 يناير
أذربيجان تحيي الذكرى الـ 27 لمأساة 20 يناير
00:01 20 يناير
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترد على طلب أمينة المظالم الأذربيجانية نحو إعادة جثة المجند الأذربيجاني
16:06 19 يناير
الأسد: "نأمل أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة صادقة"
15:48 19 يناير
باكو تتفاوض مع موسكو حول توريد أسلحة جديدة
15:39 19 يناير
أذربيجان تدعم دائما نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة مستقلة
13:36 19 يناير
مقتل 30 رجال الاطفاء في حريق يتسبب بانهيار برج في طهران - تحديث الخبر
13:18 19 يناير
نائبة رئيس البرلمان: "لدى روسيا إمكانيات ضخمة للتأثير على قضية قره باغ الجبلية"
13:14 19 يناير
عدد السياح القطريين القادمين إلى أذربيجان يرتفي 5.5 أضعاف خلال العام الماضي
12:31 19 يناير
ثياب شهداء 20 يناير ملطخة بالدماء محتفظة حتى الآن
11:31 19 يناير
الهدنة مخروقة 40 مرة
10:59 19 يناير
رئيس أذربيجان يجتمع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاق
18:55 18 يناير
غوتيريش يتعهد بإصلاح الامم المتحدة وزيادة جهود دبلوماسية
17:28 18 يناير
عاجل: مقتل 80 شخصا على الأقل في انفجار سيارة ملغومة بمالي - تحديث الخبر
16:21 18 يناير
رئيس منظمة الأمن والتعاون: "هدفنا الرئيسي هو تقديم المساعدة لحل النزاعات"
16:08 18 يناير
رئيس أذربيجان يلتقي مع الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو
13:46 18 يناير
وزارة التربية تنشر بيانا نحو جامعة "القوقاز"
13:30 18 يناير
رئيس أذربيجان يجتمع مع وزير الطاقة السعودي في دافوس
13:13 18 يناير
رئيس منظمة الأمن والتعاون:" روسيا يمكنها أن تلعب دورا حاسما في حل الأزمات في منطقة منظمة الأمن والتعاون"
13:08 18 يناير
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10:18 24 يناير
وزير الدفاع: "ينبغي اتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بإعادة أشلاء شهيدنا"
10:52 24 يناير
مولدوفا تكرم أذربيجانيا بالوسام الوطني لشجاعته في معارك ترانسنيستريا
16:13 24 يناير
اختتما عملية المراقبة في خط المواجة بين الجيشين الأذربيجاني والأرمني
12:18 24 يناير

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خسائر أرمينيا البشرية تجاوزت 10 أشخاص خلال الشهر الجاري
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