بحث
Azərbaycanca | Русский | Français | English| Հայերեն
الأخبار الأخيرة
زوم
إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة الجديدة
00:03 01 يناير
أذربيجانيو العالم يحتفلون بيوم التضامن 31 ديسمبر
00:01 31 ديسمبر
ضرر القطاع المصرفي 3ر1 مليار
18:41 30 ديسمبر
تسريح نحو 500 عامل في المصارف خلال مدة شهرين
17:14 30 ديسمبر
وزارة الدفاع الأذربيجانية: الجانب الأرميني يواصل نشر المعلومات المضللة
16:37 30 ديسمبر
النائب: امين عام معاهدة الامن الجماعي مزمار أرمينيا
15:25 30 ديسمبر
النائب: لو هاجمت ايران على أذربيجان لتُمحى من الخارطة وتخلف 5 دول
14:36 30 ديسمبر
وزارة الدفاع: توجه الى المنظمات الدولية لاستعادة جثة الجندي قربانوف
11:55 30 ديسمبر
لجنة اللاجئين تعلن وقف دفع المعونات الشهرية لتكاليف الوجبات لمواليد اللاجئين الجدد
11:24 30 ديسمبر
صندوق ضمان الودائع  يعلن حجم التعويضات المدفوعة حتى الان لمودعي البنوك الـ10 المفلسة المؤمن عليهم
11:12 30 ديسمبر
الاحتلال الارميني يخرق الهدنة خمسا وستين مرة
10:54 30 ديسمبر
سعر نفط أذربيجان يتراجع
10:37 30 ديسمبر
وزارة الخارجية ترد على الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
18:38 29 ديسمبر
وزارة خارجية أذربيجان تنشر بيانا حول اشتباكات أخيرة في حدود الدولة بين أذربيجان وأرمينيا
18:16 29 ديسمبر
وزارة الدفاع تنفي معلومات حول قتل سبعة جنود أذربيجانيين
16:24 29 ديسمبر
دولة قطر تدعم الوحدة الترابية لأذربيجان - مقابلة مع سفير دولة قطر لدى أذربيجان
16:08 29 ديسمبر
أمينة المظالم الروسية تزور انصب التذكاري لخوجالي
15:39 29 ديسمبر
أذربيجان تجري تحقيقات فيما يتعلق بمجند مفقود
15:21 29 ديسمبر
احباط محاولة العدو لشن هجمات تخريبية في خط المواجهة
14:37 29 ديسمبر
احتفال بمناسبة يوم تضامن الأذربيجانيين في الإمارات العربية المتحدة
14:20 29 ديسمبر
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 39 مرة خلال اليوم
10:37 29 ديسمبر
رئيس أذربيجان: "على كل أذربيجاني المشاركة النشطة في الحياة السياسية والاجتماعية لبلد يعيشون فيه"
18:36 28 ديسمبر
وزير الخارجية النمسوي: "سنبذل كل ما في وسعنا للحد من تفاقم جديد في خط المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا" - مقابلة
17:50 28 ديسمبر
الهام علييف: "كنا بحاجة إلى تغيير إجراءات منح التأشيرة"
15:57 28 ديسمبر
نائب رئيس البرلمان: "لا أثق بمجموعة مينسك، علينا الاعتماد على أنفسنا "
14:32 28 ديسمبر
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة باستخدام مدافع هاون ورشاشات ثقيلة وراجمات قنابل
10:51 28 ديسمبر
25 عاما على احتلال مدينة خانكندي وضواحيها من قبل الاحتلال الأرميني
00:00 28 ديسمبر
روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتكثيف عملية تسوية نزاع قره باغ الجبلية
17:03 27 ديسمبر
وزير دفاع أذربيجان يلتقي نظيره البحريني
15:50 27 ديسمبر
هناك بعض ملالي مبتزين للأموال في اذربيجان
14:40 27 ديسمبر
نائب وزير الخارجية: "انشطة تمارسها أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة تخالف القانون الدولي"
14:16 27 ديسمبر
الطائفتان السلفية والنورسية غير مسجلتين في أذربيجان
13:06 27 ديسمبر
انتشال الصندوق الأسود الأول الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة
11:34 27 ديسمبر
انفجار وقع في انبوب لنقل الغاز في أذربيجان
11:14 27 ديسمبر
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 46 مرة خلال اليوم
10:24 27 ديسمبر
روسيا تكشف الأسباب الحقيقية لتحطم الطائرة الروسية
16:06 26 ديسمبر
المدعي العام يطلب السجن مدى الحياة للمتهم في قضية محاولة تغيير النظام الدستوري للحكومة
13:57 26 ديسمبر
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 38 مرة خلال اليوم
11:51 26 ديسمبر
الهام علييف يتفقد الظروف المهيأة بعد اعمال الترميم والاصلاح لدى مسجد "بايلار"
13:13 24 ديسمبر
الاحتلال الارميني يخرق الهدنة 43 مرة
10:17 24 ديسمبر
اعلان سعر صرف الدولار للاثنين 26 ديسمبر
17:56 23 ديسمبر
سلطة باكو التنفيذية ترفض معظم بنود خطة للعاصمة العامة وضعها لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية
16:08 23 ديسمبر
اطلاق سراح نائب رئيس المجلس الوطني في تركيا - تحديث - تغريدة
12:15 23 ديسمبر
سعر نفط أذربيجان يقرب من 56 دولار
11:26 23 ديسمبر
الاحتلال الارميني يخرق الهدنة 37 مرة
10:33 23 ديسمبر
مسؤول إيراني: أذربيجان تضمن تحقيق مشروع السكك الحديدية بين رشت واستارا
16:34 22 ديسمبر
افتتاح مبنى جديد لامانة الجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية في أذربيجان
12:16 22 ديسمبر
عقوبات مشددة على تدمير الغطاء النباتي تدخل حيز التنفيذ
11:18 22 ديسمبر
الرئيس الاذربيجاني يستقبل رؤساء المجالس الوطنية التركي والكازاخستاني والقيرغيزستاني
10:58 22 ديسمبر
وقف اطلاق النار منتهك 35 مرة
10:15 22 ديسمبر
رئيس اللجنة: مواطنو أذربيجان هم الأقلون انضماما إلى داعش بين الأقطار المسلمة
17:43 21 ديسمبر
قربانلي: لا يجوز أن نسمح بتعزز فئات متشددة في أذربيجان
16:57 21 ديسمبر
خارجية أذربيجان تعلق زيارة رئيس ايران لارمينيا
14:12 21 ديسمبر
البنك الدولي يخصص قرضا لمشروع تاناب
11:18 21 ديسمبر
ثلاث شركات اجنبية بينها اماراتية تغادر سوق أذربيجان - خاص
10:53 21 ديسمبر
الاحتلال الارميني يخرق الهدنة 43 مرة باستخدام الاسلحة الثقيلة
10:26 21 ديسمبر
روسيا وتركيا وإيران تتبنى بيانا مشتركا حول سوريا
19:23 20 ديسمبر
سفير روسيا: نطمئن على أنفسنا في أذربيجان
18:45 20 ديسمبر
اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية الروسي والتركي والإيراني
18:11 20 ديسمبر
يوسف زاده: البحث والتحري عن عمال النفط المفقودين مستمرة
17:11 20 ديسمبر
جميع الأخبار
الأخبار الخمسة الأكثر قراءة
جيش الاحتلال الأرمني يخرق الهدنة 39 مرة خلال اليوم
10:37 29 ديسمبر
وزارة خارجية أذربيجان تنشر بيانا حول اشتباكات أخيرة في حدود الدولة بين أذربيجان وأرمينيا
18:16 29 ديسمبر
احباط محاولة العدو لشن هجمات تخريبية في خط المواجهة
14:37 29 ديسمبر
أذربيجان تجري تحقيقات فيما يتعلق بمجند مفقود
15:21 29 ديسمبر
أمينة المظالم الروسية تزور انصب التذكاري لخوجالي
15:39 29 ديسمبر

فلاش

السياسة

إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة الجديدة
إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة الجديدة
00:03

الآراء

تعليق اليوم على نشرة الأخبار الرئيسية 15 سبتمبر - فيديو
تعليق اليوم على نشرة الأخبار الرئيسية 15 سبتمبر - فيديو
21:06

المجتمع

أذربيجانيو العالم يحتفلون بيوم التضامن 31 ديسمبر
أذربيجانيو العالم يحتفلون بيوم التضامن 31 ديسمبر
00:01

العالم

انتشال الصندوق الأسود الأول الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة
انتشال الصندوق الأسود الأول الخاص بالطائرة الروسية المنكوبة
11:34

الاقتصاد

ضرر القطاع المصرفي 3ر1 مليار
ضرر القطاع المصرفي 3ر1 مليار
18:41
Unibankdan fantastik Yeni il hədiyyələri

فيديو

صور

  • أمينة المظالم الروسية تزور انصب التذكاري لخوجالي
    أمينة المظالم الروسية تزور انصب التذكاري لخوجالي...
  • احتفال بمناسبة يوم تضامن الأذربيجانيين في الإمارات العربية المتحدة
    احتفال بمناسبة يوم تضامن الأذربيجانيين في الإمارات العربية ا...
+2
سعر الصرف
FOREX
/ 01 يناير, 2017
USD
1.7707
 
EUR
1.8644
 
RR
0.0293
 

© جميع الحقوق محفوظة دون الصور إلا ما هو حامل علامة أ ب أ منها وللإستفادة من المعلومات يتحتم الإستناد إلــى وكالة الصحافة الأذرية (أ ب أ) وبالارتباط التشعبي. تصميم أ ب أ.

تصميم الموقع : Rahimoff Studio